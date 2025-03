Ilfattoquotidiano.it - Oroscopo, le previsioni segno per segno: “Il 29 marzo si apre un portale energetico. Vergine, affronta ciò che temi. Ariete: fai qualcosa che non hai mai osato fare prima”

Il cielo del 29ospita un evento astrologico di particolare rilievo: la Luna Nuova neldell’. Una fase lunare che, pur ricorrendo ogni mese, assume in questo caso un significato amplificato, in quanto avviene pochi giorni dopo l’Equinozio divera, che ha segnato l’ingresso del Sole ine l’apertura del nuovo anno astrologico. Siamo dunque di fronte a un momento di inizio reale e simbolico, che chiama ogni persona – in modo diverso, a seconda del proprio tema natale – a un atto di rinnovamento, affermazione e scelta.Il significato della Luna NuovaIn termini astronomici, la Luna Nuova è la fase in cui Sole e Luna si trovano nello stesso punto dello Zodiaco, dando vita a una congiunzione che oscura temporaneamente il volto lunare. In astrologia, questo momento rappresenta una semina energetica, in cui le intenzioni, le decisioni e le aperture del presente potranno svilupparsi nei sei mesi successivi, fino alla Luna Piena corrispondente.