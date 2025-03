Zon.it - Oroscopo di Paolo Fox del 26 Marzo 2025: Toro, riscopri emozioni e passioni

L’diFox per oggi,26ArieteLe stelle sono a tuo favore! È il momento ideale per perseguire i tuoi desideri senza lasciarti influenzare dai pettegolezzi. Se un progetto non ha avuto il successo sperato, non è colpa tua. In amore, le relazioni sono particolarmente gratificanti; è un periodo propizio per pensare a un figlio, matrimonio o convivenza.?Con la Luna favorevole e Giove in buon aspetto, l’energia è in recupero. Tuttavia, alcune opposizioni planetarie possono causare tensioni. È un buon momento perre; se una persona non è più in sintonia con te, potrebbe essere il momento di chiarire o lasciarla andare. Attenzione ai rimpianti e alla malinconia.GemelliLa tua stabilità ti permette di affrontare la giornata con serenità.