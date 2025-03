Quotidiano.net - Oroscopo di oggi martedì 25 marzo: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

la Luna transita neldell'Acquario, portando con sé un'energia che favorisce i progetti di gruppo e l'apertura a nuove opportunità. Scopri come questa influenza si riflette sui diversi segni zodiacali, dalle sfide pratiche del Toro alla vitalità dei Gemelli, fino alla necessità di equilibrio del Cancro. Ogniaffronta la giornata con un mix di sfide e possibilità, sotto il cielo amichevole dell'Acquario.ariete25Il passaggio della Luna nel cielo amichevole dell’Acquario ci dà l’opportunità di sentirci centrati e disponibili. In primo piano i progetti di gruppo. Teniamo sempre conto delle innovazioni, sia quelle tecnologiche sia quelle relative a concetti ideali. Stiamo costantemente in movimento sia fisicamente sia mentalmente.toro25Il rendimento in termini pratici sarà influenzato dalla Luna in Acquario quadrata al nostro