Oroscopo del giorno – Mercoledì 26 Marzo 2025

segno per segno? ArieteCon la Luna opposta, potresti sentirti sfidato nelle relazioni. Cerca il dialogo, anche se senti il bisogno di avere ragione. La chiave è ascoltare.? ToroLa giornata ti invita a prenderti cura di te in modo raffinato. Cura l’alimentazione, lo stile, e i tuoi spazi. Un piccolo gesto migliora l’umore.? GemelliCreatività in fermento! La Luna ti regala fascino e leggerezza: perfetto per appuntamenti, arte o flirt. Usa la parola come strumento di seduzione.? CancroIl bisogno di sicurezza è forte, ma oggi sei chiamato a uscire dal guscio. Equilibrio tra casa e relazioni è il tuo obiettivo. Dialoghi familiari rivelatori.? LeoneOttime energie per comunicare, mediare, convincere. Sei brillante senza essere invadente. Sfrutta la giornata per esporre idee o chiarire un malinteso.