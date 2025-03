Lanazione.it - Oro: piano straordinario contro i dazi. Meno affari Usa, più nei Paesi europei. Sale la paura delle sanzioni di Trump

"Dobbiamo passare all’azione; lavorare ad una strategia comune per aggredire i mercatiin vista di probabiliamericani", spiega Giordana Giordini, presidente della sezione oreficeria gioielleria di Confindustria Toscana Sud. Questo l’obiettivo della ricerca "Le vendite di oreficeria in Europa", elaborata da Ice in accordo con Confindustria Federorafi che verrà presentato domani, alle 17.30 nella sede di Confindustria Arezzo. L’indagine vuole fornire un’analisi completa del settore e indicazioni operative utili per lo sviluppo nei maggiori cinque mercati, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Spagna, il cui valore nel 2023 per il gioiello è stato di circa 20 miliardi di euro. Lo studio ha previsto l’analisi completa dei mercati, lato distribuzione e lato domanda, per Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, analizzati in benchmark con l’Italia.