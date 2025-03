Orfini Pd a Fanpage | “Sui centri in Albania Meloni ha fallito ora basta sprechi e bugie”

Leggi su Fanpage.it

La trasformazione deiinin Cpr annunciata da Piantedosi "è la dimostrazione del fallimento di", dice a.it il deputato Pd Matteo. Quest'operazione - spiega - non solo non è possibile perché le norme non lo consentono, ma comporterà un ulteriore spreco di soldi pubblici e il suo effetto sui rimpatri sarà pressoché nullo.