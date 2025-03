Inter-news.it - Ordine: «Inzaghi ha meritato la Panchina d’Oro! Primo scudetto»

Si è creato un ampio dibattito intorno allache ha vinto Simoneper locon l’Inter della stagione scorsa. Francosu TMW Radio dice la sua.TROFEO – L’Inter lo scorso anno ha vinto lo, il suo ventesimo della storia. Il trofeo è arrivato lo scorso 22 aprile e i nerazzurri l’hanno conquistato proprio nel derby contro il Milan. La beffa delle beffe per i cugini che due anni prima avevano superato l’ostacolo nerazzurro alzando un tricolore rimasto indigesto ai tifosi dell’Inter. Simoneè stato protagonista in entrambi i casi, in negativo prima ed in positivo poi.riconosce i meriti all’Inter!– Poco meno di un anno faha alzato il suotricolore da allenatore dell’Inter. Lo ha fatto nel migliore dei modi e vendicando il passato amaro.