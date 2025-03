Juventusnews24.com - Ordine chiarisce la posizione di questi due ex bianconeri: l’annuncio rivela le loro situazioni nell’ottica dei programmi futuri di quella big!

di Redazione JuventusNews24, giornalista, hato un importante annuncio sulla situazione didue exin orbita Milan: ecco come stanno le coseNel corso del suo intervento a TWM Radio, Francohato anche il futuro di Fabio Paratici e Massimiliano Allegri. I due ex Juve sono stati recentemente accostati a più riprese al Milan. Eccodel giornalista a “Maracanà“.PAROLE – «Credo almeno come orientamento di scelte. Per il ds sarà una scelta di uno in grado di lavorare da subito. Paratici? L’unico problema è la squalifica. Bisognerà sciogliere poi il nodo Ibrahimovic, per capire come si inserisce in questo nuovo assetto dirigenziale e poi procedere con i rinnovi di contratto. Chi mi piacerebbe? Allegri finora non è stato chiamato, a lui sarebbe piaciuto intervenire dopo Fonseca non a dicembre ma molto prima».