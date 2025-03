Sport.quotidiano.net - Orari Motogp Usa 2025: Sky e Tv8. I segreti del circuito di Austin

Bologna, 25 marzo– Riparte da(Usa) ladopo i primi due weekend dominati da Marc Marquez. Il pilota spagnolo ha ottenuto il massimo dei punti, 74, vincendo entrambe le Sprint Race ed entrambe le gare domenicali, dimostrando una netta superiorità su tutti tranne che sul fratello Alex. Appare oggi una gara tutta in famiglia, con un Pecco Bagnaia in grande difficoltà con il feeling con la Gp25 e propenso a tornare alla moto 2024 almeno fino al gp di Jerez di fine aprile. Insomma, un lato del box ufficiale Ducati gongola, l’altro è alacremente al lavoro per supportare Pecco in una difficile risalita. Il margine in classifica è già abbastanza ampio e in più arriva il gran premio delle Americhe, su un tracciato, quello di, decisamente affine al numero 93. Sono ben sette i successi in carriera di Marc in Texas, di cui ben sei di fila dal 2013 al 2018.