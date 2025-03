Iodonna.it - «Ora puoi volare in alto... vai e raggiungi papà che sarà sulla porta ad aspettarti», ha scritto l'attore su Instagram

Leggi su Iodonna.it

L’annuncio fra le lacrime sul palco, poi l’ultimo saluto sui social: così Enrico Brignano ha annunciato la morte di sua madre, Anna. La donna si è spenta a 89 anni. E l’ha voluto salutarla in un modo speciale: sul palco, alla fine dello spettacolo I 7 re di Roma. Enrico Brignano al cinema: uno 007 alla Blake Edwards in “Una Commedia Pericolosa” X Leggi anche › Lutto per Enzo Miccio: è morto l’ex compagno Laurent Miralles › Lutto per Filippa Lagerback: è morta la madre Margaretha Lind Enrico Brignano, è morta la madre Anna«Stamattina è morta mia madre, Anna», ha detto l’al suo pubblico, visibilmente commosso e con gli occhi lucidi.