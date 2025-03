Vanityfair.it - Ora legale: quando bisogna spostare le lancette in avanti

Eccola di nuovo, come ogni anno ci si chiede se ci sarà l'abolizione e come ogni anno invece c'è il cambio che arriva a fine marzo, regolare nell'ultimo fine settimana del mese. Si dorme un'ora in meno nella notte fra sabato 29 e domenica 30 marzo