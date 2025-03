.com - Ora legale 2025: quando cambia e quali sono gli effetti su benessere e salute

Ora– Il cambio dell’ora avverrà nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo. Ecco tutto quello che c’è da sapere suglie sulle possibili modifiche future.Indicel’oradell’orae possibili disturbiDisturbi del sonno e ciclo circadianoRiduzione della concentrazioneImpatto cardiovascolareBenefici della luce naturaleCome ridurre glinegativi del cambio d’ora?L’oraverrà abolita in Italia e in Europa?Conclusione Oral’ora?In Italia (e nella maggior parte dei Paesi europei), il passaggio all’oraavverrà nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo, alle ore 2:00,le lancette verranno spostate avanti di un’ora.Con l’arrivo dell’ora: Si dorme un’ora in meno, ma le giornate sembrano più lunghe perché il sole tramonta più tardi.