Ora i dazi diventano light, ma Ue e Italia restano nel mirino

Wall Street festeggia, le Borse europee no. La possibile svolta dell’amministrazione statunitense, che ora pensa a deiin versione, non basta a confortare gli investitori del Vecchio Continente. E il motivo è semplice: è vero che ora si parla di tariffe soft, ma è anche vero che tra gli esclusi ci potrebbero essere proprio i Paesi dell’Ue, quelli verso cui l’Usa vede pendere in negativo la bilancia commerciale. L’indiscrezione del Wall Street Journal, secondo cui iper determinati settori industriali potrebbero essere rinviati, fa ben sperare comparti come quelli di auto, semiconduttori e aziende farmaceutiche. Anche se il presidente Usa, Donald Trump, conferma che annuncerà in futuro tariffe su automobili, alluminio e farmaceutici, con l’obiettivo di aumentare la produzione nazionale di questi prodotti per qualsiasi emergenza, comprese le guerre.