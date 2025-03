Bergamonews.it - Opportunità internazionale per le imprese artigiane: via al meeting con studi di architettura e designer USA

ConfartigianatoBergamo lancia un’importante iniziativa per supportare lelocali del settore design e arredamento nell’espansione sui mercati internazionali.Martedì 1 e mercoledì 2 aprile, nella sede di Via Torretta 12 a Bergamo, sarà presente una delegazione didistatunitensi, membri dell’American Society of Interiors (ASID). L’incontro si inserisce in un contesto di grande rilevanza per il settore, il Salone del Mobile di Milano, e rappresenta un’unica per lebergamasche di entrare in contatto con professionisti del mercato statunitense e nordamericano.Durante le due giornate, le aziende bergamasche avranno l’occasione di presentare i propri prodotti, stabilire nuove relazioni commerciali e sviluppare collaborazioni strategiche con ie gli architetti americani.