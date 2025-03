Anteprima24.it - Operazione contro ‘ndrangheta, sequestrati beni per 50 milioni

Tempo di lettura: 2 minutiper un valore di circa 50sono statinell’ambito dell’condotta dai carabinieri del Ros “Blizzard – Folgore” e coordinata dalla Dda di Catanzaro, che stamani ha portato all’arresto di 17 persone con l’accusa di associazione a delinquere di tipo ‘ndranghetista. Il provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza è stato emesso dalla Dda di Trento nei confronti di 9 soggetti, e delle società a loro riconducibili, ed è in corso di esecuzione nelle aree di Bolzano, Bologna, Crotone, Milano, Roma, Foggia, Salerno, L’Aquila ed in Svizzera. In tale procedimento la Procura di Trento – che ha operato in coordinamento con la Dda di Catanzaro – ha approfondito la figura dell’imprenditore 44enne originario di Isola Capo Rizzuto (Crotone) – arrestato su provvedimento del Gip di Catanzaro – trasferitosi per un periodo nella provincia di Bolzano, che, secondo l’accusa, avrebbe fatto da “collante” per gli interessi della cosca di Isola Capo Rizzuto, avviando una serie di progetti imprenditoriali di natura criminale, basati prevalentemente sulla commissione di reati di natura economico/finanziaria.