Lanazione.it - Operà Art Restaurant. La cucina si fonde con l’arte «Nei piatti metto tanta passione»

«Passami le verdure, poi c’è da preparare le uova». Simone Orlandi è in, sta assemblando un’insalata Nizzarda mentre parla e racconta la suaper la ristorazione. Non c’è tempo per le pause, gestireArtaperto all’interno dell’Art Hotel è un impegno totalizzante. Sette giorni su sette dalle 6,30 a mezzanotte è in pista insieme al suo staff. Nel 1981 è iniziata la sua avventura con la scuola alberghiera, che ancora dura come chef del locale simbolo di viale della Repubblica ripreso nel 2018 da Orlandi insieme al socio Antonio Occhiuzzi, direttore di sala di grande esperienza con alle spalle 40 anni di lavoro e numerosi impieghi da Miami a Londra. «Questo è il quinto decennio che sono in- ironizza Orlandi - oggi è diventato di moda parlare digourmet, io ho una visione autentica della ristorazione.