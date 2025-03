Nerdpool.it - One Piece: il primo trailer per il ritorno dell’anime

Onesta per fare il tanto attesodopo la pausa più lunga della sua storia, e i fan finalmente possono dare un’occhiata ai nuovi episodi con un teaserappena rilasciato. La Egghead Arc di Oneaveva portato la prima parte della sua trama a termine lo scorso autunno, ma fu annunciato con sorpresa che l’anime avrebbe preso una pausa di sei mesi per permettere al team di prepararsi al meglio per ciò che sarebbe arrivato dopo. Sebbene la pausa sembrasse interminabile, è finalmente giunta la fine dell’attesa.La seconda parte dell’arco di Egghead di Onetornerà con nuovi episodi in poco più di una settimana, e la Toei Animation ha rilasciato ilufficiale che mostra come tutto prenderà vita quando l’anime tornerà in onda. Iloffre anche uno scorcio della nuova sigla di apertura che accompagnerà la serie.