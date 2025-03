Liberoquotidiano.it - On. Pretto: mafia, beni confiscati, nuove sfide e strategie per un'antimafia più efficace

La Commissione sta sviluppando diversi filoni di inchiesta. Un'indagine specifica è quella sul cosiddetto “dossieraggio”. Stiamo approfondendo questi fatti per cercare di capire chi si è annidato nel sistema antinon per combattere gli eredi di Riina e di Messina Denaro ma per utilizzarlo come strumento improprio di lotta politica. Il nostro sforzo è duplice. Innanzitutto, capire chi utilizza l'antiper fini politici, riducendone l'autorevolezza fino a delegittimarla completamente. In secondo luogo, dobbiamo capire come proteggere il nostro sistema di lotta alla criminalità organizzata che ormai rappresenta un modello di riferimento anche per altri Paesi. Grazie ad una preziosa sinergia istituzionale di cui l'Italia deve essere fiera, possiamo dire dire che finalmente il nostro Paese esporta buone pratiche anti