Omicidio Pierina Paganelli, oggi l'incidente probatorio: interrogata Manuela Bianchi

Si è aperta questa mattina l’udienza per l’con l’interrogatorio di, nuora di, la testimone di Geova uccisa a Rimini il 3 ottobre 2023. La donna è comparsa in aula per confermare le dichiarazioni rilasciate nel precedente interrogatorio del 4 marzo, quando aveva rivelato di aver incontrato Louis Dassilva, suo ex amante e unico indagato per aver commesso materialmente l’della 78enne, nel sottoscala del condominio la mattina del ritrovamento del cadavere. Una circostanza che, fino al 4 marzo scorso,aveva sempre negato e per la quale lei stessa è stata indagata per favoreggiamento. In aula anche un maxi schermo per seguire passo passo quello che è un giorno importante nell’evoluzione del delitto di via del Ciclamino.