Omicidio Gucci parla la maga Auriemma | Patrizia Reggiani? Ve lo dico io perché ha ucciso Maurizio Se sono pentita? Sì di non aver capito

MILANO – Un appartamento piccolo e lindo in un caseggiato popolare milanese. Giuseppina (Pina)porta con vivacità tutta partenopea i suoi quasi 79 anni. Ne ha scontati 13 in carcere, dopo una condanna a 19 anni e sei mesi come complice die sua intermediaria con i responsabili dell’. Pinatrent’anni dopo il delitto che sconvolse l’Italia. Signoraè entrata in questa storiaccia come la ‘’? “Se lo sapessi. Non ho mai creduto a queste cose, non ho mai sfogliato una carta.sì che aveva la passione. Arrivava a Santo Domingo, neanche il tempo di posare la valigia e chiedeva dove facevano le carte. Qualche volta l’ho accompagnata da una cartomante., poi, non faceva un’assunzione se prima non aveva consultato le carte.