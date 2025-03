Notizieaudaci.it - Omicidio Fabrizio Piscitelli Diabolik, ergastolo per Calderon ma aggravante esclusa: sorella delusa

La Corte d’Assise ha escluso l’mafiosoCarcere a vita per il killer di, l’ultras della Lazio ucciso a Roma in un agguato nell’agosto del 2019. É quanto hanno deciso i giudici della terza Corte d’Assise dopo oltre cinque ore di camera di consiglio., Raul Estebancondannato all’ma nondel metodo mafioso per il cittadino argentino noto come Raul Estebanma la cui vera identità, secondo quanto emerso nel corso del processo, è quella di Gustavo Aleandro Musumeci. Un blitz di morte messo in atto in pieno giorno, nel parco degli Acquedotti. Un agguato che secondo l’impianto della Distrettuale antimafia si sarebbe consumato nel perimetro di una guerra tra gruppi criminali per la gestione delle piazze di spaccio sul territorio della Capitale.