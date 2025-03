Tg24.sky.it - Omicidio Fabrizio Piscitelli detto "Diabolik", condanna all'ergastolo per Calderon

per Raul Esteban, il cittadino argentino la cui vera identità è quella di Gustavo Alejandro Musumeci, per l'di, l'ultras della Lazio e capo degli Irriducibili noto come, ucciso il 7 agosto del 2019 nel parco degli Acquedotti. I giudici con la sentenza, arrivata dopo oltre cinque ore di camera di consiglio, non hanno riconosciuto però l’aggravante del metodo mafioso come chiesto invece dai pm Mario Palazzi, Rita Ceraso e Francesco Cascini.