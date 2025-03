Cityrumors.it - Omicidio Diabolik, nessun dubbio per i giudici c’è la sentenza: ergastolo al killer

L’ex capo ultrà degli Irriducibili Fabrizio Piscitelli era stato ucciso il 7 agosto 2019 e dopo anni il processo è giunto alla finearrivata, processo finito. Raul Esteban Calderon, da sempre l’uomo accusato di essere ildi Fabrizio Piscitelli, per tutti, è stato condannato all’per ic’è laal(Ansa Foto) Cityrumors.itA deciderlo iche hanno emesso il dispositivo e ladefinitiva per l’dell’ex Capo ultràs della Curva Nord. Secondo i magistrati è proprio Calderon, senza alcun, l’uomo che il 7 agosto 2019, travestito da runner, si è avvicinato alla panchina dove era Piscitelli e ha premuto il grilletto.Calderon, che è stato arrestato nel 2021, ovvero due anni dopo l’di Fabrizio Piscitelli, ha sempre negato di aver ucciso lui, ma per le prove e per i video, due pare siano ad incastrarlo, per i magistrati che hanno portato avanti indagini e processo non ci sono dubbi di alcun genere.