Omicidio Diabolik la sentenza | ergastolo per Raul Esteban Calderon

per. Arrivata lanell’aula bunker del carcere di Rebibbia a Roma,dei giudici della terza Corte d’Assise per l’dell’ex capo degli Irriducibili della Lazio, Fabrizio Piscitelli, detto.Per l’unico imputato alla sbarra, il cittadino argentino Raoul, i sostituti procuratori della direzione distrettuale antimafia capitolina, Mario Palazzi, Rita Ceraso e Francesco Cascini avevano chiesto la condanna all’e il riconoscimento del metodo mafioso utilizzato per la pianificazione e l’esecuzione del delitto. Alla richiesta del carcere a vita, sollecitato dalla procura per, si sono associati anche gli avvocati di parte civile, Tiziana Siano e Luca Ranalli.I giudici non hanno invece riconosciuto l’aggravante del metodo mafioso utilizzato per pianificare e mettere a segno il delitto, avvenuto il 7 agosto del 2019 su una panchina del parco degli Acquedotti, nel quartiere Tuscolano a Roma.