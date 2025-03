Thesocialpost.it - Omicidio Diabolik, ergastolo per Calderon: niente aggravante mafiosa

La Corte d’Assise di Roma ha condannato all’Raul Esteban, cittadino argentino accusato dell’di Fabrizio ‘’ Piscitelli, lo storico capo ultras della Lazio ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto 2019, nel parco degli Acquedotti, a Roma.Secondo i giudici,è il responsabile materiale dell’agguato, pianificato e portato a termine con modalità esecutive tipiche dei delitti su commissione, ma senza finalità di stampo mafioso: la Corte non ha infatti riconosciuto l’prevista dall’articolo 416 bis.1 del codice penale, pur nel contesto criminale in cui l’è maturato.La sentenza arriva al termine di un processo complesso, che ha ricostruito mesi di preparazione dell’esecuzione, le connessioni internazionali del killer e il contesto delinquenziale romano in cui si muoveva la vittima.