Secoloditalia.it - Omicidio Diabolik, condannato all’ergastolo il killer di Piscitelli. Non riconosciuta l’aggravante del metodo mafioso

Leggi su Secoloditalia.it

I giudici della Terza Corte di Assise di Roma hannooggi, 25 marzo,Raul Esteban Calderon per l’di Fabrizio, il leader degli Irriducibili, noto come ‘’, ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel parco degli Acquedotti. I giudici con la sentenza, arrivata dopo oltre cinque ore di camera di consiglio, non hanno riconosciuto peròdelcome chiesto invece dai pm Mario Palazzi, Rita Ceraso e Francesco Cascini.Un processo lungo due anniL’argentino, la cui vera identità, secondo l’accusa, è quella di Gustavo Alejandro Musumeci, ha seguito la lettura del dispositivo in videocollegamento dal carcere di Larino rimanendo impassibile. Presenti nell’aula bunker di Rebibbia la madre, la sorella e il fratello di, costituiti parti civili nel processo che si è aperto il 23 febbraio del 2023, e anche la vedova e le figlie diche invece non si sono costituite.