Ilnapolista.it - Omicidio Diabolik, condannato all’ergastolo il killer Calderon

La Corte d’Assise di Roma haRaul Esteban, il cittadino argentino accusato dell’di Fabrizio Piscitelli, detto ‘. A riferirlo è l’edizione online de la Repubblica, che ha dedicato un ampio approfondimento alla vicenda. Ve ne riportiamo un estratto.?, ergastolo per Raul Esteban: la ricostruzione“A uccidereè stato Raul Esteban. E poco importa se, secondo l’Antimafia, in realtà l’imputato si chiami Gustavo Alejandro Musumeci. Ciò che conta è che il tribunale lo ha, e per la prima volta, ha cristallizzato un elemento fondamentale della storia della malavita romana, spiegando chi è ildi Fabrizio Piscitelli, il capo degli Irriducibili della Lazio ucciso il 7 agosto 2019 su una panchina al Parco degli Acquedotti.