Omicidio di Garlasco, la legale Taccia: "Da amica di Sempio a sua avvocata. Io, lui e Poggi insieme fin da ragazzi"

“Glielo dico io chi è Andrea. È un’anima rara. Un ragazzo buono e gentile, sempre pronto ad aiutare gli altri”. Con queste parole riferite al Corriere della Sera, l’Angeladifende il suo amico di lunga data, ora sotto accusa per la terza volta per l’di Chiara, avvenuto anel 2007. Un’accusa che si ripresenta nonostante la condanna definitiva di Alberto Stasi.Leggi anche:rompe il silenzio: “Sono innocente, icredono in me”Angela e Andrea si conoscono da anni: hanno condiviso serate, festività e vacanze. Mai avrebbero pensato di ritrovarsiin un’aula di tribunale. Ora, da, lei lo difende con la determinazione di chi crede fermamente nella sua innocenza.Il primo choc mediaticoIl calvario diinizia nel 2016, quando viene indagato per la prima volta.