Lanazione.it - Omaggio a Flaiano al Teatrino Zanetti

Leggi su Lanazione.it

Con ‘al’ di Attilio Corsini e Pietro Favari, oggi alle 18 ha inizio il triploa EnniodelOttavio Cirio, in salita Inferiore San Rocchino 3r a Genova. A questo primo appuntamento seguiranno la proiezione del film ‘Tempo di uccidere’ di Giuliano Montaldo, basato sull’omonimo romanzo dello scrittore pescarese e presentato dal critico Renato Venturelli (9 aprile), e lo spettacolo ‘La conversazione continuamente interrotta’ (fine aprile), un testo scritto nel 1971, che oggi si segnala ancora per la sua qualità di agile opera aperta. ‘al’ è interpretato da Enrico Campanati, Enrica Origo, Ambra Giordano e Pietro Fabbri per offrire ancora una volta al pubblico la particolare qualità della penna di, che nella sua poliedrica carriera percorse tutte le strade care alOttavio Cirio, Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 391 7193988 o scrivere una mail a oczassociazione@gmail.