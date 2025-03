Quotidiano.net - "Oltre la vendetta", con Bortolato e Vigna

Leggi su Quotidiano.net

Firenze, 25 marzo 2025 – Cinque anni dopo “pubblica. Il carcere in Italia” Marcelloe Edoardotornano in libreria con un volume prezioso per la collana Saggi Tascabili di Laterza: “la. La giustizia riparativa in Italia”. Il libro racconta a un pubblico - si spera il più possibile ampio - la riforma voluta dall’ex ministra della Giustizia Marta Cartabia ed entrata in vigore nel 2023.