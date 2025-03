Lanazione.it - Oltre 1 milione di euro di redditi non dichiarati, colf e badanti nei guai

Pistoia, 25 marzo 2025 – Maxi evasione fiscale scoperta dalla guardia di finanza di Pistoia. La somma ammonta a circa 1,1 milioni didinonda 21. I finanzieri, durante i controlli in città e sul territorio provinciale, hanno incrociato le banche dati individuando, finora, 21collaboratori domestici, risultati essere evasori totali in quanto, pur in regola con il rapporto di collaborazione e con il versamento delle ritenute previdenziali, sono risultati inadempienti sotto il profilo della presentazione delle dichiarazioni fiscali ai fini Irpef. Le verifiche hanno riguardato anni che vanno dal 2016 al 2022 e sono risultati percettori di compensi annui superiori alla 'no tax area'. Le somme non dichiarate sono risultate complessivamente pari a 1.070.360 e sono state segnalate ai competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate, per il recupero a tassazione.