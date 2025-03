Gravidanzaonline.it - Olivia Culpo sulle complicazioni della gravidanza che l’hanno costretta a letto per un mese

Leggi su Gravidanzaonline.it

La ex Miss Universoha raccontato apertamente il difficile iniziosua, pochi giorni dopo aver rivelato che lei e il marito, Christian McCaffrey, aspettano il loro primo figlio; la trentaduenne ha condiviso un video sincero su TikTok in cui ha descritto le spaventosedi salute che ha avuto all’inizio.Nel video, girato il 12 dicembre 2024, quando era incinta di nove settimane,ha spiegato ai followers la sua routine di skincare e makeup, aggiungendo “Sono a riposo adalla seconda settimana e prima ancora ho avuto la polmonite, quindi sono stato malata per due settimane. Tutto sommato, sono stata veramente a riposo aper circa quattro settimane”.Le cose, ha spiegato la mo, sono però addirittura peggiorate quando si è ripresa dalla polmonite, per viadiagnosi di un ematoma subcorionico, che è essenzialmente un coagulo di sangue nell’utero.