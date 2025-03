Ilgiorno.it - Olindo e Rosa, ultimo atto (forse) di un giallo durato 18 anni: i 3 punti per cui sperano nella revisione del processo

L'. Oggi, martedì 25 marzo, a più di 18dalla strage di Erba davanti ai giudici della quinta sezione della Suprema Corte si discuterà il ricorso della difesa contro la decisione della Corte d'Appello di Brescia di dichiarare "inammissibile" ladeldiRomano eBazzi, condannati in via definitiva all'ergastolo per la strage dell'11 dicembre 2006. Il massacro La difesa diLe famiglie delle vittime Sentenza in serata Idel ricorso Le tre sentenze Il massacro Sotto i colpi di spranga e coltelli, vengono uccisi Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk di soli duee la nonna materna del piccolo Paola Galli. È la mancinaad affondare la lamagola del bambino. Le fiamme appiccate cancellano le tracce, ma quando gli aggressori si chiudono alle spalle la porta dell'appartamento di via Diaz si trovano di fronte, increduli, i vicini di casa: si salva per una malformazione alla carotide Mario Frigerio, assalito da, viene colpita sulle scale e poi uccisamansarda la moglie Valeria Cherubini, raccontano le sentenze, tutte univoche.