Laprimapagina.it - “Old back life” è il nuovo singolo dei Nightsoon

Leggi su Laprimapagina.it

Da venerdì 28 marzo 2025 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “OLD”, ildei. “Old”, secondo estratto dalalbum dei, previsto per l’estate del 2025, esplora la vita passata con uno sguardo rivolto al futuro. La canzone, composta da Nika Khachapuridzde e dedicata ad una persona che ormai non fa più parte della sua vita, trasmette un’atmosfera malinconica ma speranzosa, caratterizzata da una ritmica andante e da una melodia che resta impressa nella mente. Il brano si propone di infondere speranza, guardando alla vita che continua nonostante le difficoltà. Commenta Nika, frontman della band, a proposito del brano: “Ho composto il pezzo abbastanza di getto, come molti dei nostri pezzi. Era dedicato ad una persona che non fa più parte della mia vita, ma la vita va avanti e bisogna cercare sempre il lato positivo; la musica è sempre stata la mia valvola di sfogo e il nostro mezzo di comunicazione.