Oh guardatela Grande Fratello Javier esce dalla porta rossa ed ecco cosa fa Zeudi

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ildi quest’anno ha regalato una semifinale ricca di colpi di scena e sorprese. Nella puntata andata in onda ieri, lunedì 24 marzo 2025, il pubblico ha assistito all’eliminazione diMartinez, Luca Giglioli e Shaila Gatta, mentre Helena Prestes ha conquistato il posto da finalista, aggiungendosi a Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi eDi Palma. L’eliminazione di, in particolare, ha scatenato un’ondata di sorpresa sui social. Il vero colpo di scena è arrivato con l’eliminazione diMartinez a favore di Chiara Cainelli, che ha ottenuto una percentuale di voti sorprendentemente alta. Molti hanno puntato il dito contro il sostegno che Chiara ha ricevuto dal fandom, in particolare dalle “Zelena”, il gruppo di fan molto affezionati aDi Palma.