It.insideover.com - Ogni ipotesi di pace passa dal Qatar, anche i destini del dialogo tra Ruanda e Congo

Leggi su It.insideover.com

Ilè crocevia di trattative e mediazioni. Qui si stanno discutendo eventuali nuovi accordi su Gaza, ma sulle sponde del Golfo si sta parlandodel North Kivu, la regione della Repubblica Democratica delteatro in questi mesi del conflitto tra l’esercito regolare e l’M23, fazione ribelle che ha conquistato a gennaio il capoluogo Goma. Quella in corso in, però, non è una “normale” guerra civile. Si tratta del Paese che into ha ospitato la cosiddetta “guerra mondiale africana”. Nel North Kivu, in poche parole, si stanno intrecciando molti interessi stranieri. A partire da quelli del, il cui governo viene ritenuto il primo vero alleato dell’M23. E infatti a Doha, nei giorni scorsi, sono stati due i principali protagonisti delle trattative: Felix Tshisekedi da una parte e Paul Kagame dall’altra.