Oggi è il Dantedì, giornata dedicata al Sommo Poeta

FIRENZE – Il 25 marzo di ogni anno, l’Italia celebra il, unaa Dante Alighieri, uno dei più grandi poeti e scrittori della storia della letteratura. La data non è casuale: il 25 marzo è tradizionalmente considerato il giorno in cui Dante si perse nella selva oscura e iniziò il suo leggendario viaggio attraverso l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso, narrato nella sua opera monumentale, la Divina Commedia. Questa data simbolica è stata scelta per onorare l’immenso contributo di Dante alla cultura italiana e mondiale.Ilè stato istituito dal governo italiano nel 2020, durante l’anno del 700esimo anniversario della morte di Dante, per celebrare ile il suo impatto eterno sulla cultura e la lingua italiana.Laè diventata anche un momento per avvicinare le nuove generazioni alla figura di Dante: sono numerose infatti le iniziative create da varie maestre provenienti da tutta Italia e pensate proprio per avvicinare i più piccoli all’immagine immortale del