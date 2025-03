Ilrestodelcarlino.it - Occupato anche il Copernico. Sventola la bandiera palestinese. Lezioni sospese, ma i test no

Dopo il Mingo, il Cope. Dopo il liceo Minghetti di via Nazario Sauro, ora è il turno del liceodi via Garavaglia ad essere. E giusto oggi si prepara un collettivo straordinario del liceo Laura Bassi da Labàs in vicolo Bolognetti. Al Cope, la proa scatta intorno alle 7 di mattina. Poco prima, la preside Claudia Giaquinto, alla sua prima occupazione essendo arrivata a settembre, era entrata a scuola, togliendo l’allarme. Alcuni ragazzi, approfittandone, forzano la finestra del lotto 5 e penetrano nell’edificio. Spuntano barricate. Mezz’ora dopo è la volta di varcare la porta a vetri dei docenti e degli studenti che annunciano l’occupazione. Immancabile lo striscione d’ordinanza appeso fuori. Comincia così la lunga giornata della preside che apre subito il dialogo, con i ragazzi del collettivo, per vedere come gestire la situazione.