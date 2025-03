Zonawrestling.net - NWE: cambia l’avversario di Nemeth per Purgatory, colpa della sospensione di El Patron?

Novità per il Main EventNWE per lo Show “NWE” del 10 Maggio al PalaCollegno di Torino.A contendersi infatti il rinato NWE Heavyweight Championship (detenuto in passato da Vampiro, Ultimate Warrior e Mr. Anderson) oltre a Nic, non ci sarà più Alberto El, ma al suo posto è stato annunciato con un video su FB e IG l’ex WWE e AEW Jack Hager (che doveva debuttare allo Show di Napoli lo scorso Ottobre, salvo poi annunciare il suo forfait last minute).Lain AAA la causa?L’annuncio del cambio di avversario in NWE diarriva pochi giorni dopo l’annunciodell’attuale AAA Mega Campeon di 6 mesi per l’aggressione a un fan; a questo punto resta da capire se anche altri impegni di Elfuori dal Messico saranno annullati o se la mossaNWE sarà un caso isolato.