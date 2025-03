Lanazione.it - Nuovo supermercato a Campi, nel carrello 45 assunzioni. Inaugurazione e dettagli: ecco come sarà

Bisenzio, 25 marzo 2025 – Dalla piccola spesa al grande: Coop.Fi rafforza la presenza sul territoriogiano. Il 2 aprile, con apertura al pubblico alle 8 di mattina, taglio del nastro delpunto vendita Coop in zona Palagetta. Il, con una superficie di circa tremila metri quadrati, si trova in un’area residenziale densamente abitata alle porte di Firenze. Il negozio nasce, quindi, con l’obiettivo di fornire una risposta più completa e adeguata rispetto alle crescenti esigenze dell’area die del bacino circostante: un ampio, con un comodo parcheggio (306 posti auto e 24 per moto, oltre agli stalli per i veicoli elettrici, per i disabili e quelli riservati alle donne incinta) su una dorsale urbana di transito dove recarsi per la spesa più importante o fare tappa per gli acquisti quotidiani, senza doversi spostare al di fuori del Comune.