Nuovo stadio il progetto ufficiale | 71 mila posti albergo ristoranti

Si avanza nella questione relativa alla vendita dell’area di San Siro che coinvolge l’impianto del Giuseppe Meazza e le aree limitrofe per la costruzione di unper Inter en. Il Comune ha aperto il bando pubblico per l’acquisizione e, in contemporanea, il Corriere della Sera ha reso pubblici i dettagli generali deldei due club per la loro nuova casa.da 1,2 miliardi di euroMarzo 2025 è il mese della svolta per il discorso: dopo l’invio – tanto auspicato dal sindaco Beppe Sala – del piano economico delle due società, il Comune dino ha aperto il bando pubblico per l’acquisizione del Meazza e dell’aree circostanti all’impianto.Inter en hanno presentato un documentoper la progettazione della loro nuova casa e la riqualificazione commerciale della zona di San Siro.