Nuovo San Siro svelato il progetto di Inter e Milan | stadio più piccolo e con più posti per super-ricchi

Undio nell’area di Sanda circa 71.500, quindi piùdell’attuale Meazza, che contiene oltre 75mila seggiolini. E con il doppio di “corporate“, ovvero quelli per i, che tanto piacciono perché garantiscono ricavi milionari. Questo è in poche parole comeimmaginano ilimpianto che vogliono far sorgere accanto alle ceneri del “vecchio” San, per un’operazione da 1,2 miliardi di euro complessivi. Lo si legge nel dossier presentato dai due club al Comune (il Documento di fattibilità), che in 250 pagine spiega come si trasformerà l’area del Meazza dopo l’acquisto da parte dei club. Lunedì il Comune ha pubblicato il bando per la vendita: la cifra di partenza, 197 milioni, è stata fissata dall’Agenzia delle Entrate. La Procura dio ha aperto un fascicolo proprio per verificare se ci sia un danno alle casse pubbliche dalla cessione delloe delle aree limitrofe, ma intanto – come ha detto il sindaco Beppe Sala – l’iter va avanti.