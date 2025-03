Thesocialpost.it - Nuovo San Siro, ecco il bando del Comune: come sarà e quando sarà pronto

Leggi su Thesocialpost.it

Inter e Milan hanno ufficialmente svelato il loro piano per ilstadio di Milano, destinato a sorgere nell’area di San. L’impianto, che avrà una capienza di circa 71.500 posti,operativo tutto l’anno e rappresenta un investimento complessivo di 1,2 miliardi di euro, di cui 700 milioni per la sola costruzione della struttura sportiva.Ildi Milano ha pubblicato ilper la vendita dell’area, segnando un passo decisivo per la realizzazione del progetto. Nel dossier di 250 pagine presentato dai due club, viene descritto in dettaglio il futuro dell’area Meazza.Cosa cambierà a SanIlstadio sorgerà a ovest del sito attuale, mentre a est verrà mantenuta e rifunzionalizzata una porzione dello storico Meazza. L’intervento prevede la demolizione del terzo anello, del primo anello, di parte delle tribune del secondo anello e del 70% delle rampe esterne.