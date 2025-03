Ilveggente.it - Nuovo ribaltone per Sinner: annuncio dopo la squalifica

Leggi su Ilveggente.it

perclamorosola. Ecco le parole che non lasciano spazio a commenti Tornerà più forte. Speriamo. Sicuramente tornerà alleggerito di un peso. Quello di aver chiuso la questione con la Wada quindi senza nessun rischio all’orizzonte. Marzo è ormai in dirittura d’arrivo e Janniksi appresta a tornare. Nei primi giorni del mese di aprile, inoltre, potrà tornare ad allenarsi con qualcuno che è tesserato. Quindi potrà alzare il livello.perla(Lapresse) – Ilveggente.itE adesso le domande su cosa potrà fare al suo rientro iniziano ad essere abbastanza calde. A fare un quadro in questo caso ci ha pensato Ivan Ljubicic, già coach di Roger Federer, apprezzato commentatore su Sky Sport e con un ruolo di rilievo nel settore tecnico della Federazione Francese Tennis.