Lanazione.it - Nuovo bando Estar per un posto da Oss. Fp Cisl: “Questo nonostante esista ancora una graduatoria con numerosi idonei”

Arezzo, 25 marzo 2025 – “Abbiamo appreso in questi giorni della delibera 930 del 14.03.2025 in cuiha autorizzato undi concorso pubblico per 1a tempo indeterminato da operatore sociosanitario (OSS).una, approvata con delibera 19.01.2022 in scadenza al 20.04.2025, composta da un numero elevato diche non sono stati assunti nel servizio sanitario regionale” spiega il segretario generaleFp Arezzo, Maurizio Milanesi. E a proposito di assunzioni. “Possiamo segnalare con certezza che almeno nell’Azienda sanitaria Sud Est negli ultimi due anni si è proceduto all’immissione in ruolo di un numero irrisorio di vincitori,tutti i presidi segnalino una situazione di carenza. Assistiamo pertanto ad una situazione incomprensibile per cui si chiude la porta a tantissimi vincitori di concorso e si aprono altresì vane speranze a futuri concorsisti”.