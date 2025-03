Agi.it - Nuove prospettive per l'agricoltura da celle solari sui tetti delle serre

Leggi su Agi.it

AGI -in perovskite suicon il duplice scopo di produrre energia elettrica dal sole mentre, al di sotto, si coltiva: i risultati di questo innovativo esperimento, realizzato nell'ambito del progetto di ricerca 'VertiGrow' del Consiglio nazionalericerche, sono riportati sulla rivista Nature Communications. La ricerca, guidata da Alessandra Alberti dell'Istituto per la microelettronica e microsistemi del Consiglio nazionalericerche di Catania (Cnr-Imm), è stata condotta in collaborazione con colleghi e colleghe dell'Istituto per la protezione sostenibilepiante (Cnr-Ipsp) Consiglio nazionalericerche di Torino e dell'Istituto di bioscienze e biorisorse (Cnr-Ibbr) Consiglio nazionalericerche di Bari, dimostrando che questepossono coesistere con la crescita del radicchio, e aprendoper un'più sostenibile e integrata con l'energia solare.