Ilgiorno.it - Nuove porte dei bagni e finestre delle aule. Gli studenti ottengono una scuola migliore

finalmente chiuse in bagno esenza più spifferi. Sono finiti i lavori per la sostituzionedei servizi igienici e la sistemazioneall’istituto superiore statale Francesco Viganò di Merate, istituto superiore a indirizzo commerciale, turistico e informatico, frequentato da più di un migliaio di ragazze e ragazzi di tutta la zona. Si è trattato di un intervento da 45mila euro. A sollecitarlo sono stati gli, che durante il precedente anno scolastico, lo scorso marzo, avevano scioperato e organizzato un presidio di protesta per denunciare la situazione della loro: servizi igienici inutilizzabili erotte in classe appunto, ma anche muri scrostati, chiazze di muffa e uscite di sicurezza chiuse con lucchetti. "A causa della loro vetustà e dell’uso improprio da parte degli, lesi trovavano in una situazione particolarmente critica, in alcuni casi si era già intervenuti per la rimozione di alcune di esse per garantire la sicurezza degli utenti – spiegano dall’amministrazione provinciale di Lecco –.