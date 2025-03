Ilgiorno.it - Nuove aree giochi, due parchi si fanno inclusivi

gioco inclusive per bambini e ragazzi nel Parco delle Noci e nel Parco Arese. Si sono conclusi in questi giorni gli interventi per la realizzazione dei nuovi spazi attrezzati utilizzando materiale riciclato ed ecologico. Nel Parco Arese sono stati rimossi sia il castello che la molla ormai obsoleti e sono state aggiunteattrezzature ludiche ed elementi di arredo come la “sagoma Ape“ e le “semi sfere 3D“ nonché il gioco a campana. Il nuovo “castello multifunzione“ con 2 torri di diversa altezza e con accessi differenziatii per grado di difficoltà. Legioco sono completamente inclusive, collegate e raccordate, grazie alla nuova realizzazione del vialetto in cemento spazzolato all’ingresso del parco. Nelle prossime settimane sarà collocato un nuovo gioco, che simula un ponte oscillante adatto a tutte le età.