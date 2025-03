Ilrestodelcarlino.it - Nuova vita per i detenuti. Lavoreranno nei cantieri della ricostruzione

Offrire nuove possibilità di reinserimento sociale e combattere il rischio di recidiva: con questi obiettivi il garante regionale dei dirittipersona Giancarlo Giulianelli, in collaborazione con Twenty21 srl, Cattaneo srl e San Marco Group spa, ha deciso di organizzare un mini corso di formazione professionale da imbianchino (in tecniche di pittura) rivolto aidel carcere di Barcaglione, ad Ancona. Un’iniziativa che coinvolge anche Tolentino: l’azienda milanese Twenty21 è arrivata nel cratere con lapost sisma e ha espresso la volontà di assumere uno-due partecipanti per lavori di tinteggiatura e cartongesso nei suoi. Anche per carenza di manodopera. Il corso si è svolto questa settimana, mercoledì, giovedì e venerdì, tre giornate in cui i- all’inizio 25 poi scesi a 15 - sono stati impegnati nell’imbiancatura di alcuni locali all’internocasa di reclusione.