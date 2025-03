Nuova viabilità a Passoscuro | lavori in corso

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 25 marzo 2025 – Il Comune di Fiumicino informa la cittadinanza che dal 24 marzo e fino al termine dei, è stata istituita una disciplina di traffico provvisoria nell’ambito deidiin, finalizzati a migliorare la gestione del traffico e la fruizione dello spazio pubblico.La disciplina di traffico prevede le seguenti modifiche temporanee in vigore dalle 07:00 alle 17:00:• Chiusura temporanea al traffico veicolare e divieto di fermata in Via Ghilarza, dal tratto che va da Via Villasalto a Via Ghilarza 1,• Divieto di fermata e restringimento di carreggiata in Via Serramanna, nel tratto che va da Via Villacidro a Largo Serramanna, su entrambi i lati della strada.• Divieto di fermata sul lato sinistro e restringimento di carreggiata in Via Valledoria, da Via Carbonia a Via Florinas.